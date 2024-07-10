Как дата рождения влияет на финансовое благополучие

Каждое из простых чисел от 1 до 9, которые встречаются в датах рождения людей, несёт в себе определённую функцию. Одни наделяют человека способностями к общению, другие помогают неустанно стремиться к целям, - передает Almaty.tv со ссылкой на life.ru . Есть и те, что поспособствуют быстро определить, чего хочется, или приманить в свою жизнь правильных и нужных людей.

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Учение, что стремится разобраться в магии чисел, называется нумерологией. Именно её сторонники учатся анализировать связи цифр, часто встречающихся на пути каждого из нас. Самая главная из комбинаций и наиболее влиятельная с точки зрения своей энергетики, конечно, дата рождения.

Профессионалы, разбирающиеся в нумерологии, определили закономерность, которую назвали "линия денег". Именно она отвечает за финансовый поток и денежный магнетизм. И, собственно, обеспечивает человеку возможность хорошо и много зарабатывать. Как же понять, есть ли у вас "линия денег"?

Посмотрите в паспорт и найдите эти цифры: 1, 4, 7, 8, 9. Но есть условие: поток к бесконечному богатству откроется только тем, у кого без исключения есть все они в дате рождения. Цифры своей энергетикой не заставят, к сожалению, деньги падать на вас прямо с небес. Но предоставят инструменты и идеи, с помощью которых вы сможете не только исполнять все свои хотелки, но и без особого труда на них зарабатывать.