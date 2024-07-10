Жених племянницы президента Кыргызстана арестован. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека, передает Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Как сообщили в суде, жениха Лаззат Нуркожоевой арестовали до 3 августа.

Афтандил Сабырбеков обвиняется по части 3 статьи 282 УК КР "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере". Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно о задержании Афтандила Сабырбекова по подозрению в распространении наркотиков. Его водворили в СИЗО.

Афтандил Сабырбеков стал известным после сделанного им предложения руки и сердца племяннице президента Кыргызстана на арендованном вертолете. После того как видео с события вызвало широкий общественный резонанс, Садыру Жапарову пришлось извиниться за расточительство будущего зятя.