Самолет разбился в России: выжил лишь один человек

В Татарстане разбился легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-172, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Следственный комитет России.

Фото МЧС России

"Днем 10 июля 2024 года легкомоторный самолет "Cessna-172" совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря вблизи поселка Камское Устье. Самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находилось четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение", - говорится в официальном сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитта на транспорте. Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".