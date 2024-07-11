Семью комментатора BBC расстреляли из арбалета в Лондоне

Супругу и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета, в убийстве подозревают бывшего парня одной из девушек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail .

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Издание пишет, что жене Ханта 61 год, дочерям - 25 и 28 лет. Он нашел их прошлой ночью смертельно ранеными в собственном доме.

По словам источников в полиции, женщин сначала связали, а потом расстреляли.

"Проводится масштабная операция по поиску подозреваемого Кайла Клиффорда, 26 лет, который является бывшим парнем дочери Джона, Луизы", - говорится в материале.

Вертолеты были замечены днем в районе Энфилда перед тем, как полиция нагрянула в один из пустых домов. Позже ее представители посетили близлежащую начальную школу, которую закрыли после обнаружения автомобиля подозреваемого.

Полицейские предупредили жителей Лондона, что подозреваемый может быть вооружен и опасен. Сообщается, что он работал охранником.