Олимпийская стачка: Парижу грозят забастовкой

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Профсоюзы, представляющие их интересы, призвали провести стачку в среду, 17 июля. Если акция состоится, то она может привести к сбоям в подготовке к открытию Игр.

"Причина? Спор о бонусах. Профсоюзы недовольны тем, что работники аэропортов не получают так называемый олимпийский бонус. В своем заявлении они осудили "односторонние решения дирекции о выплате бонуса только отдельным сотрудникам", - говорится в материале.

Аэропорты Руасси-Шарль де Голль и Орли станут главными воротами для туристов, прибывающих во Францию на Олимпиаду, которая откроется 26 июля.

По оценкам газеты Le Monde, через парижские аэропорты во время Олимпиады пройдет до 350 тысяч человек. Это не только болельщики: тысячи спортсменов начнут собираться в Олимпийской деревне с 18 июля.

Отмечается, что сотрудники аэропортов не единственные, кто выдвигает требования в преддверии Игр. Профсоюзы, представляющие интересы работников всего госсектора Франции, потребовали повышения оплаты за то, что им придется работать во время Олимпиады. Речь идет о полиции, авиадиспетчерах, уборщиках мусора, машинистах поездов и многих других.

"Объявление о забастовке в аэропортах прозвучало через день после того, как левый "Новый народный фронт" неожиданно получил наибольшее количество голосов на внеочередных выборах. Ранее НФП не раз обещал - в случае победы - добиваться повышения минимальной заработной платы и окладов работников государственного сектора", - указывается в материале.

Уточняется, что масштабы грядущей забастовки пока не ясны. Обычно подобные акции не приводят к отмене рейсов, но могут вызвать хаос на контрольно-пропускных пунктах и на выдаче багажа.