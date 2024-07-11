Персональный кошмар: чего боятся знаки зодиака

Астрологи обозначили самые распространенные страхи среди 12 представителей знаков зодиака. Как отмечают специалисты, многие люди имеют страхи и фобии, а кто-то всего лишь безобидные пунктики, сообщает Zakon.kz.

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К примеру, настоящий Овен ничего не боится, кроме того, что весь мир остановится и вся его энергия и амбиции застоятся. Представителей огненной стихии очень легко увлечь, но если Овны разочаруются и заскучают в компании того или иного человека, то незамедлительно помашут ему рукой.

Спокойные и уравновешенные на первый взгляд Тельцы очень боятся апокалипсиса. Они не любят выходить из зоны комфорта. По этой причине Телец до последнего будет сидеть на одном месте, пока его буквально силой не заставят найти новую работу, жилье или партнера.

Близнецы же очень боятся настоящей душевной близости – они страшатся быть высмеянными и отвергнутыми. Поэтому Близнецы устраивают потенциальным партнерам своего рода "Голодные игры" перед тем, как подпустить ближе.

В свою очередь Раки – рекордсмены по количеству страхов и "загонов". Они могут часами прокручивать одну и ту же ситуацию у себя в голове, утрируя ее, чаще всего в плохую сторону. А еще Рак очень зависим от чужого мнения, а потому боится за свою индивидуальность.

Главная фобия Львов – оказаться незаметным. Полагая себя центром вселенной, они априори рассчитывают на всеобщий интерес к себе. Если этого не происходит, они впадают в состояние шока и не знают, как с этим жить (чаще всего, злятся).

Девы до ужаса боятся, что когда-нибудь любимым людям надоест мириться с их тяжелым характером и они попросту уйдут. Очень часто Девы боятся предательства близких, а также того, что те разочаруются в них.

Примечательно, что Весы, как отмечено в публикации Woman.ru, очень боятся непонимания. Этому знаку зодиака свойственна детская обида: они могут обидеться из-за любого пустяка и возвести это до вселенских масштабов. Немногие могут выдержать регулярных мелких ссор, и поэтому часто Весы страдают именно из-за чрезмерной чувствительности.

Скорпионы чаще всего опасаются, что не смогут быть самыми сильными, самыми лучшими, самыми саркастичными, и поэтому все время носят маски, броню. Также среди их фобий – отсутствие работы, бедность и скука. Но больше всего представители этого знака боятся предательства тех, кто им по-настоящему дорог.

Стрельцам жизненно необходимо все контролировать, и, соответственно, потеря контроля над ситуацией для них равноценна краху. В той же степени Стрелец не выносит и боится чужих ограничений. Стрельцы – сами себе хозяева и никогда не позволят кому-то диктовать им правила.

Трудолюбивые Козероги до слез страшатся беспомощности. Представители этого знака зодиака считают, что просить помощи (у кого бы то ни было) – унижение высшего разряда. Для Козерогов лучше разбиться в лепешку, чем показать, что им иногда тоже нужна помощь или совет извне.

Водолеи боятся, что однажды они очнутся и поймут: все это время жили неправильно. Чтобы не оказаться жертвой своих заблуждений, им нужно чаще делиться мыслями и мечтами с близкими людьми.

У Рыб очень богатая фантазия… Чаще всего представители водного знака зодиака на автомате могут превратить любую чепуху в серьезный повод для страхов. Рыбы верят в приметы, стараются ни в чем не рисковать, перепроверяют все десять раз (мало ли что) и всегда ждут неприятностей.