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11.07.2024, 13:38

Цены на кофе достигли рекорда и продолжат расти

Новости Мира 0 1

Цены на кофе на мировом рынке достигли 15-летнего максимума и продолжат расти. Эксперты связывают это с изменением климата, высоким спросом и экономической нестабильностью, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Morning Brew и Guardian.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По словам Джузеппе Лавацца, председателя итальянской компании Lavazza, цены на кофе достигли рекордных уровней и останутся на высоком уровне до середины 2025 года. На данный момент стоимость кофе на рынке достигла 4,300 долларов (около двух миллионов тенге) за тонну, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.

"Мы никогда не видели такого резкого увеличения цен, как сейчас. Цены продолжат расти и расти", - сказал он в интервью.

Лавацца признал, что ошибся в своих прогнозах прошлого года, когда предсказывал снижение цен в 2024 году. Реальность оказалась иной: проблемы в цепочках поставок, ухудшение условий для сбора урожая в ключевых странах-производителях кофе и геополитические конфликты на Ближнем Востоке способствуют дальнейшему росту цен.

Основными факторами, способствующими росту цен, являются ухудшение условий для сбора урожая в странах-производителях кофе, таких как Бразилия, Вьетнам и Колумбия. Неблагоприятные погодные условия в виде засухи и нестабильных осадков привели к значительному сокращению объемов урожая кофе. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке вызвал сбои в поставках и усложнил логистику.

По данным издания, в результате этих проблем цена кофе арабика на мировом рынке выросла на 30 процентов с начала года. В свою очередь, цены на кофе робуста (более дешевая альтернативу) увеличились на 65 процентов за последний год.

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