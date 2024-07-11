Массовая драка на борту: пилоты экстренно посадили самолет

Рейс авиакомпании Ryanair из Агадира в Лондон был вынужден сделать экстренную посадку в Марракеше. Дело в том, что прямо на борту самолета началась массовая драка из-за того, что пассажиры не поделили места. Подробнее рассказывает Tengri Travel со ссылкой на Independent .

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По словам очевидцев, ссора возникла через 36 минут после начала четырехчасового полета. Причем она вспыхнула на пустом месте: мужчина попросил пассажирку, сидевшую рядом с собственной дочерью, поменяться с ним местами. Сообщается, что он хотел сидеть ближе к своей жене и новорожденному ребенку. Однако она отказалась, что вызвало агрессивную реакцию у мужчины. Далее за женщину заступился ее супруг, отмечая, что тот не имеет права ей угрожать или ругаться с ней.

"Это было похоже на рейс из ада. Они пытались ударить друг друга. Одна из семей была частью более крупной группы, поэтому к ней начали присоединяться и другие пассажиры", – рассказали очевидцы инцидента.

За женщину стали заступаться и другие пассажиры. Так, среди девяти человек началась потасовка, которую не смогли остановить ни сами пассажиры, ни бортпроводники. Напряжение на борту нарастало, поэтому пилотами было принято решение экстренно посадить самолет на аэродром Марракеша и высадить нарушителей порядка.

По приземлении девять участников драки были задержаны местной полицией. Кроме того, одному из пассажиров, которого конфликт не касался, была нужна медицинская помощь. После осмотра оказалось, что полет ему противопоказан, однако мужчина отказался добровольно покидать рейс и оскорбил экипаж. Поэтому его также удалили с самолета при помощи полицейских.

Из-за происшествия рейс задержался на ночь, а 200 пассажиров провели ночь в аэропорту. Улететь они смогли только вечером следующего дня.