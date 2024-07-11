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11.07.2024, 16:28

Не работают, но получают зарплату: во Франции приняли указ

Новости Мира 0 1

Летняя жара во Франции год от года становится все более невыносимой, особенно для тех, кто работает на открытом воздухе. Поэтому был принят указ, позволяющий работодателям приостанавливать строительные работы в случае экстремальной жары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно новому закону, волны летней жары теперь считаются причиной технической безработицы, что позволяет людям, работающим на строительных объектах, сохранять свои зарплаты даже при вынужденном простое.

"Это действительно большая проблема, потому что несчастные случаи уже происходили. Мы пытаемся их предотвратить", - объяснил важность принятой меры Уго Пасторелло, ответственный за безопасность на стройплощадке.

Пасторелло добавил: "Мы должны приехать на объект днем и убедиться в том, что для работы слишком жарко. Затем мы должны отправить рабочих домой. Но им будут платить так, как если бы они работали".

Такое изменение трудового законодательства пока применимо только к строительному сектору. Рабочие этому рады.

"Важно улучшать здоровье работников, всех. Я молодой, но, возможно, есть люди старше меня, и им сложнее", - одобрительно высказался о новых правилах строитель Диего Бернардо.

Исследования показывают, что при температуре выше 32 градусов Цельсия производительность труда снижается на 40 процентов.

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