Мощные магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшее время

Специалисты на прошлой неделе предупреждали, что Солнце в ближайшее время снова обрушит на Землю мощные энергетические потоки. Однако вопреки прогнозам, произойдет не одно, а два негативных явления. Они будут разделены всего одним днем, - передает Almaty.tv со ссылкой на 56orb.ru.

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11 июля в геомагнитной обстановке ожидаются изменения, которые могут оказать влияние на самочувствие многих людей. Во второй половине дня прогнозируется рост геомагнитной активности, и существует вероятность в 20%, что Землю накроет магнитная буря. В ночь на 12 июля К-индекс может достичь 4 баллов, что особенно актуально для метеозависимых людей.

После солнечной атаки, которая произойдет в ночь с 11 на 12 июля, наступит короткая передышка, которая продлится всего сутки. По прогнозам, уже 14 июля геошторм будет не менее слабым, чем предыдущий.

Вероятные последствия магнитных бурь 11 и 14 июля 2024 года

Во время периодов высокой геомагнитной активности у метеозависимых людей могут возникать различные физические и психологические недомогания. Это могут быть головные боли, повышенная раздражительность, усталость, нарушения сна и даже обострение хронических заболеваний. Важно заранее подготовиться к возможным последствиям магнитной бури, уделяя внимание распорядку дня, питанию и отдыху.

Специалисты рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности избегать стрессовых ситуаций, уменьшить физическую нагрузку и больше времени проводить на свежем воздухе. Полезным будет также поддерживать водный баланс, обогащать рацион витаминами и минералами, особенно теми, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Людям с хроническими заболеваниями следует обратить особое внимание на свое самочувствие и, при необходимости, проконсультироваться с врачом.

Предстоящие изменения геомагнитной обстановки, начиная с 11 июля, могут стать испытанием для тех, кто чутко реагирует на подобные явления. Однако знание о предстоящем геошторме позволяет подготовиться к нему и минимизировать негативные эффекты. Следует также помнить, что такие явления носят временный характер, и через несколько дней геомагнитная обстановка стабилизируется. Поэтому важно сохранять спокойствие, следовать рекомендациям специалистов и при необходимости принимать меры по поддержке здоровья.

После кратковременной передышки 13 июля, новая волна геомагнитной активности ожидается 14 июля. Геошторм, который накроет Землю в этот день, также имеет потенциал вызвать недомогания у чувствительных к изменениям геомагнитного поля людей. Регулярное отслеживание геомагнитной обстановки и соблюдение рекомендаций помогут пережить эти периоды с минимальными последствиями для здоровья и самочувствия.