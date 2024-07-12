Apple предупредила: вы могли стать жертвой шпионских программ

Компания Apple разослала уведомления пользователям iPhone в 98 странах с предупреждением о том, что они могли стать жертвами атак с помощью шпионских программ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TechCrunch .

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В предупреждении, которое было разослано 10 июля, не уточняется, о каких вредоносных программах идет речь. Список стран, пользователи в которых получили уведомления от Apple, также не приводится.

"Apple обнаружила, что вы стали жертвой шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кто вы и чем занимаетесь. Хотя никогда невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple очень доверяет этому предупреждению — пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно", — цитирует издание сообщение компании.

В апреле 2024 года стало известно об аналогичной рассылке от Apple. Тогда предупреждение от компании получили пользователи в 92 странах. Тогда компания указывала, что речь идет об атаках хакеров, "спонсируемых государством". Теперь эта фраза из текста исчезла.

Теперь на сайте компании со ссылкой на публичные исследования и сообщения журналистов сообщается, что "за столь сложными и дорогостоящими атаками на конкретных лиц традиционно стоят государственные субъекты или частные компании, занимающиеся разработкой коммерческого шпионского ПО для них, например Pegasus из NSO Group".

В 2023 году оппозиционные политики Индии обвинили правительство премьер-министра Нарендры Моди в попытке взлома их айфонов с помощью шпионского оборудования, после того как получили соответствующее уведомление от Apple.

Производитель iPhone отправляет подобные уведомления пользователям, которые могли стать целью хакеров, несколько раз в год по мере обнаружениях таких атак. В этих сообщениях говорится о том, какие меры могут принять пользователи для обеспечения безопасности своих устройств.