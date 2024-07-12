Как быстро заснуть, если вы проснулись посреди ночи

Врач Michfel Bruce на своей странице Youtube записал информативное и интересное видео о том, что делать, если вы проснулись ночью и как быстро снова заснуть. Многие обращаются к врачам именно с запросом того, что они стабильно просыпаются ночью, между 02:00 и 03:00 и не могут больше заснуть, пытаясь найти решение этой ситуации, передает Toppress со ссылкой на ТСН .

Фото из открытых источников

Почему вы просыпаетесь ночью

Ответ скрывается в биологии. Итак, когда вы засыпаете около 9 часов вечера, температура вашего тела начинает расти где-то до 10:30, достигая своего пика, а затем начинает спадать. Вот это убывание подает сигнал вашему мозгу высвободить мелатонин. Почему это важно, потому как ваша температура продолжает падать, но в какой-то момент снова начинает расти. И когда это происходит, вы переходите в более легкую фазу сна. И все это происходит как раз где-то между 02:00 и 03:00 часов ночи. Итак, вы должны понимать, что это связано с вашими биологическими процессами.

Почти каждый просыпается в это время, но не у каждого возникают трудности снова заснуть.

Не смотрите на часы

Если вы не можете уснуть, основное что не стоит делать – смотреть на часы. Это будет очень сложно, потому что делаем мы это инстинктивно. Но здесь срабатывает наше подсознание и мозг, вы начинаете думать “Это же три утра, а вставать мне в 06:00, надо спать. Спи, спи, спи…”. Таким образом, вы принуждаете себя к конкретному действию, а сон так, к сожалению, не работает. Сон, как любовь, чем больше вы ее ждете, тем меньше шансов, что придет.

Досадная правда, но вы не можете заставить себя уснуть. Итак, самое лучшее, что вы можете сделать, это расслабиться. А сделать это будет легче, если вы не будете смотреть на часы. Не 100%, что это сработает, но почему бы не попробовать!

Техника глубокого расслабления без сна

Техника глубокого расслабления без сна (с англ. Non-sleep deep rest) – это когда вы лежите, вокруг темно и тихо, вы не шевелитесь и все же отдыхаете и набираетесь сил. Это не совсем сон, но время такого лежания может заменить около 20 минут сна. Итак, не беспокойтесь, если вы просто лежите и все еще не можете заснуть, так или иначе, вы отдыхаете.

Помните, сон – это успокоение, так что если ночью вы будете находиться в спокойном состоянии, естественный процесс сна и засыпание наступят скорее. Для того, чтобы войти в бессознательное состояние, ваш пульс должен быть 60 или менее ударов в минуту. Это очень важно, особенно если вы ложитесь и пытаетесь снова заснуть после того, как сходили в туалет или проснулись из-за того, что сердце колотится быстрее привычного.

Что касается того, чтобы ходить ночью в ванную комнату, это не лучшая идея. Что говорит автор, конечно, если вам нужно в туалет, то быстренько сходите туда и обратно, но многие проснувшись начинают думать “Хмм, интересно, а хочу ли я в туалет, надо подумать”. В этот момент работа вашего сердца ускоряется, ибо в лежащем положении вы встаете и начинаете двигаться. Итак, если вам не нужно в туалет, не ходите! Не следует проверять.

Дыхание “4-7-8”

Прекрасная техника, которая поможет снизить ваш пульс и замедлить дыхание. Вдохните и сосчитайте до 4 секунд, затем задержите дыхание на 7 секунд и выдыхайте около 8 секунд.

Не надо выдыхать так, будто пытаетесь сдуть домики трех поросят. Всё должно быть медленным и релаксовым.

Если вы все еще не можете заснуть

Главное, помните, что это не самая страшная ситуация и такое уже было. Оставайтесь лежать и отдыхать, ведь это все равно наполнит вас энергией. Если проснулись, можете, не вставайте. Не надо шнырять по дому, идти в другую комнату, включать свет, брать в руки телефон или книгу. Не вставайте попить воду. Если вы заметили, что ночью вас часто мучает жажда, оставьте стакан воды комнатной температуры у постели, чтобы не вставать.

Следуя этим рекомендациям, вы все же сможете отдохнуть ночью и набраться сил.