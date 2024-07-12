Курорты Антальи опустели: отдыхающие боятся выходить на улицу

Анталья опустела из-за погодных условий в регионе. Дело в том, что температура там достигла своего максимума. Подробнее рассказывает Tengri Travel со ссылкой на Burdur Gazetesi .

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Причина, почему туристы и местные жители бегут из Антальи, кроется в жаркой погоде. В последние дни люди массово покидают курорт, так как столкнулись с невыносимой жарой.

"Люди боятся выходить на улицу, там стало невыносимо: выходишь и сразу падаешь в обморок", - жалуются туристы.

На данный момент рекорд жары, зафиксированный в курортном городке Серик, составил 43,7 градуса. В итоге он стал третьим самым жарким регионом Турции. Ситуацию усугубляет высокая влажность. Власти Турции публикуют предупреждения для туристов с хроническими или иными заболеваниями.

Более того, причина опасности жаркой погоды в том, что на курорте сейчас высокий показатель ультрафиолета. Он достиг своего критического уровня. В особенности в Конье, Карамане, Испарте, Бурдуре и их окрестностях. Туристов и местных жителей призывают оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и не выходить из домов.