Специалисты рассказали, почему человеку необходим шоколад

Специалисты перечислили полезные свойства шоколада:
Шоколад:
- благотворно влияет на кровеносную систему;
- препятствует образованию тромбов;
- снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
- содержит антиоксиданты, которые способны защищать клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов;
- содержит фитостерины – вещества, снижающие усвоение холестерина.
При выборе шоколада обратите внимание на:
- Содержание какао. Чем его больше и чем меньше сахара, молока и других составляющих, тем он натуральнее.
- Срок годности. Если срок годности истек, лучше отказаться от употребления шоколада.
- Условия хранения. Соответствуют ли условия, в которых хранится шоколад, тем, которые указаны на упаковке.
В "Роспотребнадзоре" также напомнили признаки неверного хранения шоколада:
- на его поверхности образуется сероватый налет;
- его внешний вид деформирован.
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