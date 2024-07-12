Специалисты рассказали, почему человеку необходим шоколад

В "Роспотребнадзоре" объяснили, что шоколад способствует выработке эндорфинов, улучшающих эмоциональное состояние, поэтому порой без него не обойтись, сообщает Zakon.kz.

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Специалисты перечислили полезные свойства шоколада:

Шоколад:

благотворно влияет на кровеносную систему;

препятствует образованию тромбов;

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

содержит антиоксиданты, которые способны защищать клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов;

содержит фитостерины – вещества, снижающие усвоение холестерина.

При выборе шоколада обратите внимание на:

Содержание какао. Чем его больше и чем меньше сахара, молока и других составляющих, тем он натуральнее.

Срок годности. Если срок годности истек, лучше отказаться от употребления шоколада.

Условия хранения. Соответствуют ли условия, в которых хранится шоколад, тем, которые указаны на упаковке.

В "Роспотребнадзоре" также напомнили признаки неверного хранения шоколада:

на его поверхности образуется сероватый налет;

его внешний вид деформирован.

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