"Вводит в заблуждение": Илону Маску грозит огромный штраф

По предварительной оценке Европейской комиссии, американский предприниматель Илон Маск нарушил законодательство Евросоюза. Принадлежащей ему социальной сети X, ранее известной как Twitter, грозит значительный штраф, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Bild.
Обвинение Еврокомиссии основывается на том, что функция верификации в X (синяя галочка) вводит пользователей в заблуждение. Ранее эта галочка присваивалась только знаменитостям, политикам и общественным деятелям, что позволяло пользователям определить, действительно ли перед ними известный человек.
"После того как Илон Маск выкупил соцсеть, в ней была введена платная подписка, которая позволяет получить заветную синюю галочку каждому пользователю. По данным Европейской комиссии, есть признаки того, что злоумышленники используют аккаунты с галочкой для обмана других пользователей", - говорится в публикации Bild.
Комиссия подчеркивает, что представленные результаты еще не являются окончательными. Социальная сеть X может ответить на обвинения.
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