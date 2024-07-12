Возвращавшийся с ремонта «Сухой Суперджет-100» упал в Подмосковье

В Подмосковье упал пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100», на борту которого находились три члена экипажа. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, передает Lenta.ru

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По его словам, лайнер возвращался в аэропорт с завода после ремонта. В настоящее время оперативные службы ищут место падения в районе Коломны. На поиски вылетели два вертолета. На борту пассажиров не было.

Самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта, уточняет ТАСС. Находившиеся на борту люди погибли, сообщает Telegram-канал SHOT.

Перед катастрофой лайнер подал сигнал бедствия, пишет Baza. Воздушное судно летало по кругу, вырабатывая топливо, но при заходе на третий круг упало.

Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге он рухнул при заходе на третий круг. «Сухой Суперджет-100» поднялся в воздух с аэродрома Жуковский.