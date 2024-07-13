Швейцарская компания Rolex выиграла суд в Казахстане

Суд в Астане принял решение в пользу швейцарской фирмы-производителей брендовых часов Rolex SA. Ей удалось доказать нарушение своих прав, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: depositphotos.com / grand-warszawski

19 июня 2023 года на гражданина Казахстана был зарегистрирован товарный знак Cosmo. 4 сентября того же года от имени представителя Rolex SA поступило возражение на аннулирование данного товарного знака. По мнению швейцарской компании, отечественный потребитель будет ассоциировать данный товарный знак с принадлежащей их компании товарным знаком COSMOGRAPH.

20 февраля 2024 года апелляционный совет Министерства юстиции отказал в аннулировании товарного знака Cosmo. Тогда представители Rolex SA обжаловали это решение в административном суде столицы.

"Свои требования компания мотивировала тем, что товарные знаки Cosmo и COSMOGRAPH являются сходными до степени смешения, что может ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя", - сообщили в суде.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о высокой вероятности смешения товаров под маркировкой товарных знаков Cosmo и COSMOGRAPH, что может ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Также суд изучил страницы Cosmo в социальных сетях. Через поисковую систему Google по запросу "Купить часы Cosmo" выдано множество результатов со ссылками на продукцию компании Rolex SA. Кроме того, по инициативе суда был привлечен специалист для дачи заключения по степени смешения товаров. Согласно расчету эксперта, процент совпадающих признаков комбинированного товарного знака Cosmo и словесного товарного знака COSMOGRAPH составляет 65 процентов, что суд оценил как сходство до степени смешения.