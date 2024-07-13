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13.07.2024, 00:01

"На улице ад": жара охватила Европу

Новости Мира 0 1

Температура в центральных и южных районах Европы в результате экстремальной жары поднялась до 40 градусов Цельсия, передает Tengri Travel со ссылкой на Euronews.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Власти Италии, Румынии и других странах предупреждают о необходимости соблюдать осторожность, пить много воды и не выходить на улицу в самые жаркие часы дня.

Правительство Италии накануне объявило "красный" уровень тревоги в семи городах, в основном в центральных районах страны, а также в столице Риме и Триесте на северо-востоке. Жара усугубляется влажностью и может повлиять как на здоровых людей, так и на тех, у кого есть проблемы со здоровьем.

"Аналогичные предупреждения были выпущены в соседней Хорватии, а также на востоке и юге страны. На главном туристическом курорте Хорватии, южном городе Дубровнике на Адриатическом море, на рассвете было зафиксировано 28 градусов по Цельсию, что свидетельствует о том, что с заходом солнца облегчения не будет", - поясняется в материале.

На этой неделе были зарегистрированы лесные пожары в Албании, недалеко от границы с Грецией, а также в Боснии и Италии. Несколько пожаров бушевали в южном греческом районе Коринф и на восточном острове Лесбос в Эгейском море.

Греческие власти заявили, что этим летом в стране наблюдается самый высокий за последние два десятилетия риск возникновения лесных пожаров после мягких зимы и весны практически без осадков, в результате чего растительность оказалась пересушенной. Прошлый год стал одним из худших в истории страны по количеству лесных пожаров, когда тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а дикой природе и биоразнообразию был нанесен серьезный ущерб.

По словам метеорологов, в крупных городах, где от раскаленного бетона исходит жар, а асфальт размягчается под ногами, температура была даже выше, чем официально заявлено.

"Я провожу дни в квартире, под кондиционером. На улице просто ад", - говорит инженер-электрик Джордже Станишич из черногорской столицы Подгорицы, где в среду температура воздуха достигла 39 градусов.

В столице Чехии Праге в среду температура была 34 градуса, а в четверг немного снизилась, городской зоопарк использовал десять тонн льда, чтобы обеспечить животным столь необходимое облегчение.

В столице Румынии Бухаресте во вторник и среду уличные термометры показывали 42°C, хотя официальные показатели были на несколько градусов ниже. Соседняя Сербия сообщила о рекордных для этого лета температурах: в четверг утром на севере страны термометры показывали 35°C. В столице Белграде врачи сообщали, что из-за жары люди падали в обморок, чувствовали головокружение или жаловались на головную боль.

Всемирная метеорологическая организация и организация ЕС "Коперник" ранее предупреждали, что Европа - самый быстро нагревающийся континент, что влечет за собой разрушительные последствия для здоровья, поскольку температура растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Власти Сербии заявили, что использование кондиционеров привело к огромному потреблению электроэнергии, на уровне, обычно наблюдаемом зимой, когда многие жители балканской страны используют электричество для отопления. Во время предыдущей волны жары в прошлом месяце Черногория, Босния, Хорватия и Албания столкнулись с масштабным отключением электроэнергии из-за перегрузки региональной распределительной линии.

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