Газировку из Афганистана теперь проверяют в Узбекистане

Гранатовый газированный напиток «Золотая жизнь», произведенный в Афганистане, теперь проверяет комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, передает Tengrinews.kz.

Фото: 24.kg / пресс-служба мэрии Оша

По информации ведомства, поводом для этого стала распространяемая в соцсетях информация об обнаружении в нем токсичных веществ после лабораторных исследований в Кыргызстане.

Поясняется, что в настоящее время ведется повторный отбор образцов ароматизированной продукции.

Ранее комитет уже проверял этот напиток, на каждую его партию были даны санитарно-эпидемиологические заключения. Отмечается, что тогда в них не обнаружили токсичных и вредных для здоровья человека веществ.

На сегодняшний день обращений от жителей по поводу плохого качества данного продукта и его потребления не поступало, - добавили в комитете.

Напомним, газировку из Афганистана запретили продавать в Кыргызстане. Специалисты обнаружили, что в нем содержится краситель Е122 Азорубин, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Произведенный в Афганистане напиток продается и в Казахстане.