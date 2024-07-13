65 китов выбросились на побережье Шотландии

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Инцидент произошел на пляже Сандей шотландского острова в архипелаге Оркней. По данным Reuters, это один из самых громких случаев массового выброса китов на берег за последнее время.

Прибыв на место, мы обнаружили, что на пляже находятся около 77 животных, которые, очевидно, пролежали на мели несколько часов. К сожалению, только 12 из них удалось спасти, - говорится в сообщении организации British Divers Marine Life Rescue.

Сейчас специалисты изучают причину такого происшествия. По некоторым данным, киты могут выброситься на берег, если они заблудились или их застал врасплох прилив.