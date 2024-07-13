Красивая кожа, здоровое сердце и еще ряд причин есть ягоды

Июль богат на вкусные и полезные ягоды. Все они являются превосходным источником пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма, сообщает Zakon.kz .

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Польза сезонных ягод

Сезонные ягоды хороши тем, что содержат в себе максимальное количество нутриентов.

Сменяя друг друга, разные сорта ягод позволят все лето получать витамин С, витамины группы B, витамин Е, каротин, пектин, фолиевую кислоту, различные фруктовые кислоты, клетчатку и множество микроэлементов – медь, цинк, марганец, йод, железо, кальций, фосфор и др., - сказала Полина Жаркова, врач-эндокринолог, диетолог.

Самые полезные

По словам специалиста, сложно выделить самые полезные сезонные ягоды.

Практически все ягоды могут похвастаться рекордным содержанием витамина С. Он является мощным антиоксидантом, защищает клетки от воздействия свободных радикалов, замедляет старение, улучшает состояние кожи и волос, укрепляет сосуды и поддерживает иммунитет.

К примеру, витамины группы B содержатся в крыжовнике, клубнике, землянике. Они оказывают положительное влияние на работу нервной и сердечно-сосудистой системы, предупреждают возникновение депрессии.

Далее, как отмечено в публикации АиФ, органические кислоты, содержащиеся в малине, клюкве, бруснике, обладают жаропонижающим, противовоспалительным и мочегонным действием, в чернике, вишне – вяжущим, кровоостанавливающим, в смородине – дезинтоксикационным действием.

Несмотря на то, что в ягодах огромное количество пользы, их можно использовать только как дополнение к лечению, которое вам назначил врач, при простуде или других заболеваниях ягоды только помощник для схемы лечения, - сказала Полина Жаркова.

Как есть ягоды

Помимо полезных нутриентов, ягода на 90% состоит из воды и имеет низкую калорийность. Их можно есть отдельно от блюд, а можно добавлять в привычные блюда, например, в кашу. Такие добавки существенно снижают общую калорийность блюда. В результате вы получаете за один прием пищи большее количество полезных веществ.

В жару аппетит снижается, и иногда можно заменить полноценный прием пищи на ягоды. Стоит помнить, что такой ужин не даст долгого насыщения и в скором времени вам захочется есть. Организму требуется необходимое количество белков, жиров и углеводов для нормального функционирования, поэтому употребление ягод не должно замещать другие группы продуктов на постоянной основе.

Когда лучше есть ягоды

Время употребления ягод не имеет значения, заявляет врач.

Наш организм прекрасно справится с перевариванием и усвоением полезных нутриентов в любое время суток. Будет здорово не есть за несколько часов до отхода ко сну, это касается также ягод и фруктов – в таком случае сон будет качественней.

С чем сочетать ягоды

Ягоды прекрасно сочетаются с молочными продуктами: йогуртами, творогом, несоленым сыром, а также с крупами в виде каш. Несовместимых комбинаций в плане пищеварения нет, все на ваш вкус.

Когда жара становится невыносимой, освежающие напитки – лучший способ утолить жажду и поднять настроение.

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