Суд снял все обвинения с актёра Алека Болдуина в убийстве оператора на съёмочной площадке

Судебный процесс против 66-летнего американского актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма Rust, завершился 12 июля. С актёра сняли все обвинения, сообщает Информбюро со ссылкой CBS .

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Судья Мэри Марлоу Соммер удовлетворила просьбу адвокатов Болдуина и обосновала это решение тем, что от защиты намеренно скрывали доказательства.

Адвокат Болдуина Алекс Спиро представил доказательства того, что у полиции оказались в распоряжении боевые патроны, о существовании которых адвокатам Болдуина не было сообщено прежде. На основании этих новых данных судья постановила, что умолчание со стороны обвинения было преднамеренным и предвзято по отношению к обвиняемому, - пишет издание.

Кроме того, во время заседания Эрлинда Джонсон, одна из двух ведущих процесс прокуроров, подала в отставку, а второго прокурора Кари Моррисси вызвали для допроса защитой в качестве свидетеля. После чего судья вынесла решение о прекращении дела с предубеждением – это означает, что оно прекращается навсегда и не может быть возвращено в суд в будущем.

42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла осенью 2021 года во время репетиции одной из сцен в результате выстрела из револьвера. По сюжету фильма им пользовался Болдуин. Оружие оказалось заряженным боевыми патронами вместо холостых.

Болдуин не признал себя виновным и утверждал, что не нажимал на спусковой крючок револьвера перед выстрелом, а только взвёл курок. Обвинители же утверждали, что актёр грубо пренебрегал техникой безопасности на съёмочной площадке фильма с небольшим бюджетом и неопытным актёрским составом.

Адвокат Болдуина Алекс Спиро заявил, что члены съёмочной группы, отвечающие за безопасность, не справились со своей работой. Пиротехника фильма Ханну Гутьеррес-Рид ещё в начале года признали виновной в непреднамеренном убийстве и приговорили к 18 месяцам тюрьмы.