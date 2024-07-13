К чему может привести бессонница: ученые назвали опасные последствия

Не секрет, что режим сна значительно влияет на жизнь человека. Помимо очевидных последствий для организма таких как вялость, апатия, хроническая усталость и других у плохого сна есть еще ряд рисков. Недавно ученые выяснили, как сон влияет на развитие хронических заболеваний у людей.

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По итогам научной работы, результаты которой приводит издание Everyday Health, исследователи выявили четыре типа спящих: те, кто спит хорошо; те, кто отсыпается в выходные дни; те, кто страдает от бессонницы и те, кто скорее дремлет, нежели полноценно спит, или же предпочитает дневной сон. Для этого специалисты изучили данные 3,7 тысячи человек, передает Toppress со ссылкой на Мentoday.

Затем ученые проанализировали информацию о характере сна участников, а также данные о возрасте, профессиональной занятости испытуемых, образовании и здоровье за десятилетний период. Как выяснилось, больше половины всех участников исследования так или иначе жаловались на ночной сон – одни страдали от бессонницы, а другим приходилось досыпать в дневное время. При этом стиль сна у большинства из них сохранялся на прежнем уровне, несмотря на то, что десять лет являются серьезным сроком для его изменения.

По словам авторов научной работы, такие режимы сна являются неоптимальными. К тому же, у людей с бессонницей, особенно с хронической, риски развития хронических заболеваний были значительно выше, если сравнивать с другими группами испытуемых. Как правило, у них вероятность обзавестись болезнями сердца, диабетом и онкологическими заболеваниями кратно увеличивалась. Чуть ниже такая вероятность была у участников исследования с дремлющим типом сна. В то же время, у тех, кто отсыпается на выходных, исследователи не заметили каких-либо факторов риска.

Хотя сон на выходных не связан с хроническими заболеваниями, люди с таким стилем сна, скорее всего, со временем перейдут на дневной сон, предполагает один из авторов научной работы, доктор Суми Ли. Она отметила, что при лечении различных болезней, которые достаточно долго сопровождают пациентов, медикам стоит учитывать и режим сна тех, кто обратился к ним за помощью.

Помимо всего прочего, в рамках исследования ученым также удалось выяснить и то, как социальные факторы, такие как образование или работа, влияют на развитие бессонницы. Согласно полученным данным, люди с низким уровнем образования и безработные гораздо чаще страдают из-за невозможности уснуть ночью. При этом пожилые участники исследования гораздо чаще дремали, а не спали полноценно.