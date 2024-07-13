Впервые за 40 лет в России не покажут Олимпиаду

Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, не будет транслировать ни один из российских телеканалов или стриминговых сервисов, сообщает Zakon.kz .

Фото: olympic.kz

В Sports.ru называют отказ от трансляции политическим решением. Журналисты отмечают, что нет смысла показывать соревнования, на которых российские спортсмены из-за санкций будут выступать под нейтральным флагом.

При этом издание отмечает, что digital-права на трансляцию Олимпиады принадлежат «Телеспорт Груп» Петра Макаренко, который сейчас под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве на 5,7 миллиарда рублей.

Последний раз Олимпийские игры не показывали по ТВ 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе, - напоминает портал.

При этом летние Олимпийские игры в Париже уже вошли в историю. Организаторы будущих соревнований продали рекордное количество билетов – 8,6 млн. Это на 300 тысяч больше, чем было реализовано на Играх 1996 года.