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13.07.2024, 17:35

Мужчина с мачете напал на своих соседей в Швейцарии

Новости Мира 0 0

В швейцарском городе Санкт-Галлен мужчина, вооруженный мачете, напал на нескольких человек в доме, где он жил, и ранил пятерых человек, в том числе и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В полиции сообщили, что подозреваемый, 34-летний швейцарец, напал на беременную женщину, когда она приехала навестить своего отца, который жил в этом же доме. Ее 66-летний отец был серьезно ранен, когда бросился ей на помощь.

Соседи, ставшие очевидцами происходящего, последовали за нападавшим из здания, где он ранил 31-летнюю жительницу и ее 3-месячного ребенка. Соседи смогли задержать нападавшего и удерживать, пока не прибыла полиция и не арестовала его. При этом один человек, который помогал задерживать мужчину, был ранен.

Подозреваемый также поранился и сам, сообщили в полиции. Правоохранители добавили, что жизням людей сейчас ничего не угрожает.

Кроме того, следователи обнаружили в квартире подозреваемого легковоспламеняющуюся жидкость и газ, после чего эвакуировали всех жителей. Как выяснилось, у мужчины были психологические проблемы.

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