Женщина случайно открыла аварийный выход в самолете в поисках туалета

Курьезный случай произошел на борту рейса Air China. Женщина, впервые летевшая самолетом, перепутала дверь в поисках туалета и случайно открыла аварийный выход, передает Tengri Travel .

Фото с сайта dailymail.co.uk

Как сообщает Daily Mail, никто из бортпроводников не заметил, как одна из пассажиров направилась к аварийному выходу и открыла его. То, что это явно не та дверь, женщина поняла, когда вместо уборной увидела улицу и развернувшийся аварийный трап.

Серьезных последствий ошибки удалось избежать только потому, что в это время самолет стоял на взлетно-посадочной полосе.

После инцидента рейс пришлось отменить, а самолет отправить на техобслуживание.

Теперь женщине, «вошедшей не в ту дверь», может грозить крупный штраф – до 22 тысяч фунтов стерлингов (свыше 13 миллионов тенге) и административный арест.