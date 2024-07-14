Стрельба на предвыборном митинге: Дональд Трамп ранен, один человек погиб. ВИДЕО

Неизвестные открыли стрельбу во время выступления Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Трансляция шла на его канале в Youtube. Трамп получил ранение. По меньшей мере один человек погиб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN .

Фото: x.com/TuckerCarlson

Стрельба раздалась в момент, когда экс-президент и кандидат на переизбрание главой государства выступал перед собравшимися. После первых выстрелов Трамп схватился за ухо и спрятался за трибуну.

Когда стрельба прекратилась, телохранители помогли экс-президенту подняться, закрыли его собой и увели со сцены. На кадрах видно, что ухо Трампа окровавлено, а по щеке течет кровь.

Окружной прокурор заявил, что по меньшей мере один участник митинга и стрелявший погибли.

"Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и спасателей за быстрые действия во время этого отвратительного акта. С ним все в порядке, он проходит обследование в местном медицинском учреждении. Более подробная информация будет опубликована позднее", — заявил в своем заявлении пресс-секретарь Стивен Чунг.

The New York Times сообщает со ссылкой на Белый дом, что Байдену предварительно доложили о ситуации.