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14.07.2024, 11:06

Население Земли достигнет пика к 2084 году: ООН опубликовало прогноз

Новости Мира 0 0

ООН опубликовала доклад «Перспективы мирового населения 2024». Согласно ему, к 2100 году население Земли составит чуть меньше 10,2 млрд человек, а пика достигнет в 2084 году на отметке 10,3 млрд, сообщает Информбюро со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

При этом ожидается, что средняя продолжительность жизни будет постепенно расти и к концу 21 века составит 81,7 года – чуть меньше 80 лет для мужчин и почти 84 года для женщин.

Самая большая естественная убыль населения в 2100 году, по данным ООН, ожидается в Китае и Индии. Там смертность превысит рождаемость за год на 10,5 млн и 7,4 млн человек соответственно. Несмотря на это, прогнозируется, что они останутся двумя самыми населёнными странами мира. При этом, в КНР к концу столетия будет проживать 638,6 млн человек, а в Индии – 1,51 млрд.

Самый высокий естественный рост населения в 2100 году ожидается в Конго, Танзании и Эфиопии, а также в Пакистане.

Согласно прогнозу ООН, население России к 2100 году сократится до 126,4 млн человек (по оценкам Росстата сейчас оно составляет 146,2 млн), Германии – до 70,9 млн (сейчас 83,8 млн), а Украины – до 15,3 млн (до начала войны оно составляло около 43 млн).

В ООН отметили, что 63 страны и региона уже достигли своего демографического пика к 2024 году. Ещё 48 достигнут его в период с 2025 по 2054 год. Кроме того, сегодня женщина в среднем рожает на одного ребёнка меньше, чем в 1990 году – 2,3 против 3,3. Более чем в половине стран и регионов мира рождаемость составляет меньше 2,1 ребёнка на женщину, то есть меньше уровня, необходимого для поддержания естественного роста населения.

Прогнозируется также, что к концу 2070-х годов людей старше 65 лет на Земле будет больше, чем тех, кому ещё не исполнилось 18. В связи с этим, некоторые страны «должны рассмотреть возможность использования технологий для повышения производительности труда в любом возрасте».

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