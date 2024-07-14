В Шанхае выдали первую в Китае электронную визу

Гражданин Сингапура с электронной визой, выданной управлением по делам въезда и выезда Китая при управлении общественной безопасности Шанхая, прибыл в международный аэропорт Пудун в пятницу около 13:00, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Фото: Синьхуа

После прохождения пограничного и таможенного контроля он пересек границу, став первым иностранцем, въехавшим в Китай по электронной визе.

Электронная виза, или «е-виза», представляет собой цифровую версию традиционной бумажной визы. Вся информация хранится в цифровом виде и выдается заявителю в виде электронного документа, что устраняет необходимость в бумажной версии визы. Заявитель может пересечь границу, имея при себе паспорт и электронную визу.

Чтобы оптимизировать визовую систему страны и повысить эффективность и качество обслуживания, Государственное управление по делам иммиграции выбрало район Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли в качестве тестовой площадки для выдачи электронных виз.

Теперь управление по делам въезда и выезда Китая при управлении общественной безопасности Шанхая выдает в электронном виде деловые, рабочие визы, визы для посетителей и талантов, а также визы S2 (по личным делам).

Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 15 суток, а период пребывания в Китае по ней не должен превышать 30 суток. Владелец электронной визы может въехать в Китай через любой из пограничных переходов Шанхая, а выехать – через любой пограничный переход страны.