Певца мистера Кредо не выпустили из России в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz . Он должен был выступить на ретро-фестивале в Астане и Алматы.

Фото с сайта rg.ru

Поверьте я очень хотел прилететь, сначала меня не выпустили, представляете, из России не выпустили в Казахстан по внутреннему паспорту. Какое-то глупое, надуманное постановление перевесило 25 тысяч человек, собранных нами вместе с замечательными артистами в Казахстане, - сказал Мистер Кредо в видеообращении.

Он также сообщил, что попытался вылететь через Беларусь.

Но так как 1 апреля 2023 года и в Беларуси поменялись законы, оказывается, теперь я не могу вылететь в Казахстан без международного паспорта, который даже не имел ввиду, потому что все билеты покупались по внутреннему российскому паспорту. Мы все стали заложниками этих обстоятельств, - сказал Мистер Кредо.

Позже организаторы фестиваля тоже прояснили ситуацию. Они отметили, что исполнили все условия артиста, "начиная от гонорара, заканчивая многочисленными условиями по райдеру".