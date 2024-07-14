Певца мистера Кредо не выпустили из России в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz. Он должен был выступить на ретро-фестивале в Астане и Алматы.
Поверьте я очень хотел прилететь, сначала меня не выпустили, представляете, из России не выпустили в Казахстан по внутреннему паспорту. Какое-то глупое, надуманное постановление перевесило 25 тысяч человек, собранных нами вместе с замечательными артистами в Казахстане, - сказал Мистер Кредо в видеообращении.
Он также сообщил, что попытался вылететь через Беларусь.
Но так как 1 апреля 2023 года и в Беларуси поменялись законы, оказывается, теперь я не могу вылететь в Казахстан без международного паспорта, который даже не имел ввиду, потому что все билеты покупались по внутреннему российскому паспорту. Мы все стали заложниками этих обстоятельств, - сказал Мистер Кредо.
Позже организаторы фестиваля тоже прояснили ситуацию. Они отметили, что исполнили все условия артиста, "начиная от гонорара, заканчивая многочисленными условиями по райдеру".
С нашей стороны все было выполнено. Артист должен был прилететь вечером 12 июля вместе с командой. Однако в аэропорту Москвы его не допускают на борт из-за запрета на выезд. Команда его вылетает. Мы как организаторы решаем его вопросы по снятию запрета. Даем ему выписку о его задолженностях. Сам артист даже не знает об этом. Поскольку снятие запретов в выходные дни невозможно, мы берем ему билеты в Минск, надеясь, что оттуда он вылетит. И в принципе бы он вылетел. Нооооо… его не допускают на борт из-за отсутствия загранпаспорта! На наш вопрос: где его загранпаспорт?! Ответ: он просрочен. Мы сейчас не оправдываемся. Однако вы должны знать. Поскольку мы так же, как и вы, ждали всех артистов, - сообщили в оргкомитете ретро-фестиваля.
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