Слияние двух галактик зафиксировал телескоп NASA

Фото: NASA, ESA, CSA, STScI

Галактики Пингвин и Яйцо в совокупности известны как Arp 142. Наблюдения космического телескопа Уэбба ясно показывают, что они соединены дымкой (представленной синим цветом). Эта дымка - смесь звезд и газа.

По данным космического агентства, их постоянное взаимодействие было запущено между 25 и 75 миллионами лет назад. Они сольются в одну галактику через сотни миллионов лет.

Arp 142 находится в 326 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гидра.

Галактика Яйцо выглядит как крошечный овал бирюзового цвета, потому что она состоит из старых звезд и потеряла или израсходовала большую часть своего газа и пыли.

Пингвин до своего первого приближения имел форму спирали. Сегодня его галактический центр сверкает, как глаз, его развернутые руки теперь формируют клюв, голову, позвоночник и широкий хвост. Как и все спиральные галактики, Пингвин все еще очень богат газом и пылью. «Танец» галактик гравитационно тянул более тонкие области газа и пыли Пингвина, заставляя их разбиваться волнами и образовывать звезды.

Напротив, компактная форма Яйца остается в значительной степени неизменной. Как эллиптическая галактика, она заполнена стареющими звездами и имеет гораздо меньше газа и пыли, которые можно отодвинуть, чтобы сформировать новые звезды.

Еще одна причина ненарушенного внешнего вида Яйца – обе галактики имеют примерно одинаковую массу или вес, поэтому элиптическая галактика не была поглощена или искажена Пингвином.

По оценкам, Пингвин и Яйцо находятся на расстоянии около 100 000 световых лет друг от друга - довольно близко по астрономическим меркам.

Для контекста, галактика Млечный Путь и наш ближайший сосед, галактика Андромеда, находятся на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет друг от друга.