Искусственный интеллект предсказал деменцию с точностью 82%

Искусственный интеллект лучше обычных тестов может предсказывать развитие болезни Альцгеймера. Его вердикт был верен в четырех случаях из пяти, сообщает Zakon.kz .

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Результаты исследования работы искусственного интеллекта по определению развития деменции опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

В издании напоминают, что этим заболеванием страдают более 55 миллионов человек в мире. Ожидается, что в течение следующих 50 лет число больных утроится. 60-80% случаев деменции приходится на болезнь Альцгеймера. Раннее выявление повышает шансы на более эффективное лечение.

В новом исследовании разработали модель машинного обучения, способную предсказать, разовьется ли болезнь Альцгеймера у человека с легкими проблемами с памятью и мышлением. Ее протестировали на результатах МРТ и интеллектуальных тестов 1500 пациентов из США, Великобритании и Сингапура, - говорится в исследовании.

Алгоритм смог предсказать, у кого в течение трех лет разовьется Альцгеймер. При этом у него получилось правильно идентифицировать людей, у которых будет деменция, в 82% случаев. Также он выявил 81% людей со стабильными легкими нарушениями мышления и памяти.

Искусственный интеллект, по выводам ученых, оказался примерно в три раза более точным, чем обычные критерии: атрофия серого вещества на МРТ или результаты тестов на память. Это означает, что новый инструмент может значительно сократить дозу ошибочных диагнозов.