Пять признаков, что женщина воспринимает своего мужа как ребенка

В идеальном варианте отношения мужчины и женщины предполагают равноправие, но на практике подобная ситуация, скорее, является счастливым исключением из правил, - передает Аlmaty.tv со ссылкой на rambler.ru.

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Очень часто один из партнёров занимает позицию родителя («мамочки» или «папочки»), словно решив взять на воспитание вторую половинку, утверждает психолог Ольга Романив.

Мы не всегда видим реальность такой, какая она есть, отказываясь от очевидных фактов, поэтому давайте проверим, не являетесь ли вы случайно родителем для своего избранника. Ниже представлены пять признаков опасной подмены здоровых отношений. Как же ведёт себя женщина-мамочка?

1. Она постоянно контролирует его

Женская забота и тотальный контроль по отношению к партнёру – это две разные вещи. Одно дело, когда ты занимаешься приготовлением ужина и следишь за чистыми рубашками своего мужчины, и совсем другое – когда начинаешь командовать, какой пиджак ему надеть на работу. Проверяешь, завёл ли избранник будильник и доел ли утром кашу. Такое поведение больше похоже на материнское и не имеет ничего общего с адекватной заботой.

Согласитесь, что отчасти вы занимаете подобную позицию, скорее, из собственного удобства: чтобы постоянно держать руку на пульсе и полностью контролировать избранника.

2. Она рулит всеми финансовыми потоками

Нет ничего ужасного в том, чтобы женщина зарабатывала больше партнёра. Тем более если последнего такая ситуация не смущает. Однако, если вы стремитесь полностью доминировать во всех финансовых вопросах и лишить права голоса своего мужчину, это говорит о нездоровых отношениях.

Такая позиция указывает на то, что вы либо совершенно не доверяете второй половинке, либо настолько сильно стремитесь занять позицию «мамочки», что готовы выдавать своему партнёру деньги на покупку пирожка в столовой. В обоих случаях речь идёт о неадекватных отношениях.

3. Она причисляет своего мужчину к детям

В буквальном смысле. Если у женщины есть дети, она говорит другим фразы вроде: «Я их покормила» или «Я отправила их погулять». Кажется, ну что может быть опасного в использовании подобных речевых оборотов?

На самом деле, может. Например, то, что со временем вы действительно перестанете воспринимать своего избранника как мужчину. И он ведь тоже уже будет видеть в вас не привлекательную и соблазнительную женщину, а настоящую «мамочку».

Всё это сначала происходит на бессознательном уровне у обоих партнёров, и только потом становится понятно, почему вы перестали притягивать друг друга в сексуальном плане. Как известно, наш организм всегда сопротивляется так называемому кровосмешению, пусть даже любимый зовёт тебя «мамочкой» в шутку.

4. Она не доверяет партнёру

Что бы ни сделал мужчина, всё не так. Неправильно заправил постель, некачественно разогрел ужин и плохо закрутил колпачок на зубной пасте. Одним напоминанием и постоянной критикой вы не ограничиваетесь, кружа по дому в поисках новых «косяков».

Такое поведение говорит само за себя. Вы уверены в том, что любимый не способен справиться с простейшим делом, поэтому постоянно причитаете: «Ой, да он ничего не может сделать сам». Если увидели в таком поведении себя, значит, всё верно — вы стали «мамочкой».

5. Она берёт на себя всю ответственность

И это очень грустно. Вы берёте на себя ответственность за всё, в то время пока благоверный отдыхает на диване. И ладно бы, если происходящую ситуацию можно оправдать тем, что вы сами решили быть лидером и командиром в юбке, но бывает и так, что просто приходится взваливать дела на свои хрупкие плечи из-за того, что положиться больше не на кого.

Кстати, прежде чем обвинять мужчину во всех грехах, задумайтесь… Не поспособствовали ли вы сами этой ситуации? Возможно, неосознанно. Если постоянно выражать недоверие партнёру и вырывать из его рук молоток, есть риск разбаловать благоверного и пожинать плоды собственных действий.