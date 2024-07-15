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14.07.2024, 21:37

«Свадьба века» за 600 млн долларов прогремела в Индии

Новости Мира 0 1

Торжества по случаю свадьбы продолжаются с марта, на свадебной церемонии присутствовал премьер Индии Моди, экс-премьеры Британии Блэр и Джонсон и ряд знаменитостей. Ожидается выступление Адель, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РБК. 

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Свадьба младшего сына богатейшего человека Индии — главы Reliance Industries Мукеша Амбани (123,7 млрд долларов, 11-е место в мире) — 29-летнего Ананта Амбани с дочерью фармацевтического магната Радхикой Мерчант обойдется в сумму свыше 600 млн долларов. Ранее, уже в 2018 году Амбани потратил около 100 млн долларов на свадьбу дочери, где выступала Бейонсе, и это торжество считалось самым дорогим в Индии.

Непосредственно свадебное торжество началось 12 июля и продлится три дня в Мумбаи. В марте прошла предсвадебная церемония, на которой присутствовали 1,2 тыс. гостей, в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший глава Microsoft Билл Гейтс, создатель Meta Марк Цукерберг, дочь бывшего президента США Иванка Трамп и другие. На торжестве выступила американская певица Рианна. Сообщается, что это был ее первый концерт почти за восемь лет, за него звезда получила 6 млн долларов. 

В мае прошло следующее предсвадебное мероприятие — круиз по Средиземному морю на 800 гостей. Он обошелся в 150 млн долларов. Во время трехдневного круиза выступали Кэти Перри, Pitbull и The Backstreet Boys. 

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