Испания стала победителем Евро-2024

Сборная Испании обыграла Англию в финальном матче чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1, сообщает Orda.kz .

Фото: UEFA

Все три гола были забиты во втором тайме. Счёт открыл игрок сборной Испании Нико Уильямс на 47-й минуте. На 73-й минуте англичанин Коул Палмер счёт сравнял. Но спустя 13 минут Микель Оярсабль оформил окончательный результат — 2:1.

Это четвёртый титул европейских чемпионов для «красной фурии». В предыдущий раз они выигрывали чемпионат Европы в 2012 году.

Сборная Англии же не может выиграть трофей с 1966 года. Проиграв в сегодняшнем финале, английская сборная стала первой командой уступившей в финалах Евро два раза подряд. В 2021 году англичане проиграли итальянцам в серии пенальти.