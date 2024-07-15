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15.07.2024, 13:36

Выяснились неожиданные подробности покушения на Трампа

Новости Мира 0 1

Выяснились неожиданные подробности покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Детали сообщили американские СМИ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Кадр из видео
Кадр из видео

Как сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп, один из местных полицейских видел вооруженного мужчину на крыше во время предвыборного митинга бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании, но не смог вступить с ним в бой.

По словам шерифа, незадолго до того, как раздались выстрелы, участники митинга заметили мужчину, поднимающегося на крышу соседнего здания, и предупредили об этом правоохранительные органы. Первоначальные звонки не указывали на то, что у подозрительного человека был пистолет, отметил Слуп.

Один из офицеров поднялся на крышу и столкнулся со стрелком, 20-летним Томасом Мэтью Круксом, который направил на него винтовку. Поскольку полицейский держался за край крыши, а оружия в его руке не было, он спрыгнул обратно на землю, "потому что не хотел, чтобы его убили", рассказал шериф. После этого, по его словам, Крукс открыл огонь по Трампу и участникам митинга.

Напомним: 13 июля в экс-президента США, республиканца Дональда Трампа выстрелили во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля задела верхнюю часть уха политика.

В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, еще двое участников митинга были ранены. Их состояние сегодня оценивается как стабильное, сообщила полиция штата Пенсильвания. Нападавшего застрелили спецслужбы.

Позже удалось установить личность стрелка. Им оказался житель города Бетел-Парк Томас Мэтью Крукс.

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