Длина одного из пальцев на руке подскажет, как долго вы проживете

Итак, каким же образом ученые выясняли, как длина пальца может определить, сколько человеку суждено прожить — много или мало? Обычно об этом мы спрашиваем у кукушки.

Для исследования пригласили жителей Азербайджана и Грузии, традиционно относящихся к категории долгожителей, а также русских, которых в эту категорию точно не запишешь, и еще абхазов.

Всех, кто принял участие в эксперименте, поделили на три группы. В первую группу попали те, у кого указательный палец оказался длиннее безымянного, во вторую те, кого природа наградила пальцами одинаковой длины, в третью - у кого указательный вырос короче безымянного.

В ходе исследования удалось выяснить, что у долгожителей безымянный палец длиннее указательного, пишет Доктор Питер. Тех же, у кого указательный оказался длиннее, в группе долгожителей вовсе не оказалось. Интересно, что национальность и гендерная принадлежность никак не повлияла на статистику.

Ученые раньше проводили другое исследование. В нем они соотносили длину пальцев с развитием ряда болезней у тех, кого отнесли к первому типу (когда указательный длиннее безымянного). Вывод напрашивался как бы сам собой: полученные результаты стали наиболее правдоподобным объяснением.