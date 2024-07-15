Дональда Трампа прикрыла от пуль каратистка из России. Кто она и что о ней известно?

Девушка-телохранитель, закрывшая от пуль бывшего президента США Дональда Трампа при покушении, может быть уроженкой России. Предполагается, что семья девушки переехала в Америку в 2000 году, передает Lenta.ru

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на митинге в Пенсильвании.

Россиянка работала тренером в США

По информации Telegram-канала «Типичная Рязань», семья телохранительницы переехала в США в 2000 году. Там девушка работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей.

Предполагается, что уроженка России родом из города Скопин Рязанской области. Она обладает званием мастера спорта по рукопашному бою и карате. Училась у рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой и заслуженного тренера России Евгения Жирихова из Рязанской федерации рукопашного боя.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сам Жирихов не стал подтверждать эти сведения. По его словам, он не помнит эту девушку. «Я видел фото, но там ничего не поймешь. К тому же, если она у меня и занималась, то это было 25 лет назад», — объяснил он.

Информацию, что спасшая Трампа девушка является уроженкой России, подтвердил и политолог Алексей Чадаев.

«Из смешного, вот эта тетенька на переднем плане на ставшей хрестоматийной фотке — русская каратистка из Рязани, переехавшая в Америку в начале 2000-х», — написал он.

Стрельба на митинге началась, когда Трамп говорил о мигрантах

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Стрельба началась, когда Трамп говорил об увеличении количества мигрантов за период президентства Джо Байдена. Стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал политик.

Экс-президент закрыл ухо рукой, а потом нагнулся, прячась за трибуну. В этот момент на сцену с криками «Ложись, ложись, ложись!» выбежали агенты Секретной службы и тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками. После того как один из офицеров заявил о ликвидации стрелка, охранники подняли Трампа и разрешили ему обуться.

Нападавшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который не имел криминального прошлого. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.