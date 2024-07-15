В Турции двое человек погибли, наступив в лужу. ВИДЕО

Во время дождя в турецком Измире погибли двое человек, наступившие в лужу, по которой проходил электрокабель. Трагедия попала на камеру уличного видеонаблюдения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Haberler .

Кадр из видео

На кадрах, зафиксированных камерой, видно, что первой в лужу наступила женщина. Получив мощный удар током, несчастная тут же упала. Ей на помощь поспешил мужчина - как сообщается, владелец антикварного магазина. Едва он успел взять ее за руку, как его постигла та же участь. Трагедия произошла за считанные секунды на глазах у других людей, которые не сразу поняли, в чем дело.

В рамках расследования происшествия на месте гибели двух человек были начаты раскопки. В результате вокруг крышки люка, где, как утверждается, произошла утечка электроэнергии, обнаружены электрические кабели.

Сообщается, что 5 лет назад местная газета опубликовала новость о жалобах торговцев на утечку электричества на этой улице. После жалоб на территории якобы были проведены ремонтные работы.