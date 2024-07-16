ChatGPT встроят в мозговой имплант

Компания Synchro объявила о внедрении генеративного искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT компании OpenAI в свой мозговой имплантат. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Naked Science .

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Компания занимается разработкой интерфейса "мозг-компьютер" (Brain-Computer Interface, BCI) с целью дать возможность парализованным людям снова общаться. По их мнению, функция ChatGPT позволит людям с тяжелыми формами паралича, потерявшими подвижность верхних конечностей, взаимодействовать с цифровым миром без использования рук. С помощью мыслей и импульсов исходящих от головного мозга, нейрочип буквально предсказывает то, что хочет сказать человек.

По словам создателей, имплант Synchron BCI устанавливается в кровеносный сосуд на поверхности области коры больших полушарий. Так он сможет в доли секунды считывать намерения человека и передавать их, делятся в компании.