18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.62
517.19
5.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.07.2024, 16:41

В России пошли на повышение ставок утильсбора

Новости Мира 0 1

Пересмотр платежей за утилизацию автомобильной техники и прицепов в сторону их увеличения будет происходить ежегодно как минимум шесть ближайших лет, передает kolesa.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Правительство РФ запланировало установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Согласно информации РБК в 2024 году повышение составит 70–85 % в зависимости от типа транспортного средства, а затем будет расти на 10–20 % ежегодно вплоть до 2030-го.

Утильсбор рассчитывается исходя из базовых ставок в 20 тыс. руб. для легковых автомобилей и 150 тыс. руб. для практически всех остальных категорий транспортных средств. Финальный размер платежа определяется возрастом автомобиля (на машины от 3 лет ставка значительно выше) и соответствующим коэффициентом к базовой ставке.

В частности, для легковых электромобилей, включая последовательные гибриды, расчётный коэффициент увеличится с 1.63 в 2024 году до 58.62 к 2030 году. Для машин с моторами объёмом от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 27.81 до 58.62; от 3 до 3.5 литра — с 89.73 до 189.17, а свыше 3.5 литра — с 114.26 до 240.89.

Портал Drom.ru привёл динамику роста ставок на примере импорта легковушек наиболее востребованной категории с двигателями объёмом до 2 литров: если сейчас сумма утильсбора для импортёров, ввозящих технику не для личного пользования, составляет 300 600 рублей (~1.6 млн тенге), то после первого этапа индексации она станет 556 200 рублей, а в 2030-м и вовсе 1 172 400 рублей (6 млн тенге).

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Всё для людей
16.07.2024, 18:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…