В России пошли на повышение ставок утильсбора

Пересмотр платежей за утилизацию автомобильной техники и прицепов в сторону их увеличения будет происходить ежегодно как минимум шесть ближайших лет, передает kolesa.kz

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Правительство РФ запланировало установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Согласно информации РБК в 2024 году повышение составит 70–85 % в зависимости от типа транспортного средства, а затем будет расти на 10–20 % ежегодно вплоть до 2030-го.

Утильсбор рассчитывается исходя из базовых ставок в 20 тыс. руб. для легковых автомобилей и 150 тыс. руб. для практически всех остальных категорий транспортных средств. Финальный размер платежа определяется возрастом автомобиля (на машины от 3 лет ставка значительно выше) и соответствующим коэффициентом к базовой ставке.

В частности, для легковых электромобилей, включая последовательные гибриды, расчётный коэффициент увеличится с 1.63 в 2024 году до 58.62 к 2030 году. Для машин с моторами объёмом от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 27.81 до 58.62; от 3 до 3.5 литра — с 89.73 до 189.17, а свыше 3.5 литра — с 114.26 до 240.89.

Портал Drom.ru привёл динамику роста ставок на примере импорта легковушек наиболее востребованной категории с двигателями объёмом до 2 литров: если сейчас сумма утильсбора для импортёров, ввозящих технику не для личного пользования, составляет 300 600 рублей (~1.6 млн тенге), то после первого этапа индексации она станет 556 200 рублей, а в 2030-м и вовсе 1 172 400 рублей (6 млн тенге).