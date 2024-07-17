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16.07.2024, 21:46

«Достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет»: на «России 1» пригрозили ракетными ударами по европейским столицам

Новости Мира 0 1

В эфире телеканала «Россия 1» прозвучали угрозы в адрес европейских столиц в случае размещения в Европе американского дальнобойных ракет, передает «Агентство», сообщает azh.kz

Скрин с видео
Скрин с видео

Угрозы прозвучали в воскресном выпуске «Вести в 20:00». Ведущий Евгений Попов рассказал о планах США разместить в Германии ракеты SM-6 и Tomahawk, а затем показал ответ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который сказал: «У нас хватает потенциала, для того чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств».

«Несложно предположить географию ответа, в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью», — сказал ведущий телеканала. В этот момент на экране появилась карта Европы с потенциальными целями России: «Под угрозой без малого все европейские столицы».

В качестве потенциальных целей в эфире показали Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Бухарест, Таллин и Ригу. Также, по словам ведущего, под угрозой американские военные базы в Германии Шпангдалем, Рамштайн, Казармы Патча, Гармиш-Партенкирхер.

«Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу», — сказал Попов. По его словам, в этой стране под угрозой Лондон, Манчестер, Бирмингем, военные базы Девенпорт, Клайд Портсмут и Чатемская верфь. «Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет», — заключил Попов.

О планах разместить в Германии дальнобойное оружие Белый дом объявил на прошлой неделе. Планируется, что на территории страны с 2026 года буду развернуты ракеты SM-6 и Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

В конце июня Владимир Путин говорил, что России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности, а затем, «исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

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