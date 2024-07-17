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17.07.2024, 08:12

Казахстанские туристы получили пугающие новости

Новости Мира 0 1

В одном из номеров фешенебельного отеля Grand Hyatt Erawan в Бангкоке были обнаружены мертвыми шесть иностранных постояльцев, передает Ulysmedia.kz

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Обстоятельства происшествия

Прибывшие на место полицейские нашли тела трех мужчин и трех женщин в возрасте от 37 до 56 лет. Все они были гражданами Вьетнама, а двое из них также имели двойное гражданство с США. Тела лежали в комнате без признаков насилия, а их багаж находился возле входной двери.

Предполагаемая причина смерти

Начальник следственного управления полиции Тирадет Тумсути заявил, что, вероятнее всего, постояльцы умерли от отравления. Местные СМИ сообщают, что возможной причиной смерти стало отравление цианидом. Комиссар полиции Бангкока Тити Саенгсаванг подтвердил, что речь идет об убийстве, а не о самоубийстве.

Детали расследования

По словам комиссара, еда, поданная в номер, осталась нетронутой, а чашки, в которых находились кофе и чай, были пусты. Некоторые жертвы, по всей видимости, пытались добраться до двери комнаты. Однако, когда полицейские прибыли на место происшествия, номер был заперт изнутри.

Мотивы и дальнейшие шаги

Полиция предполагает, что люди были мертвы около суток до обнаружения тел. Власти продолжают расследование и ищут еще одного гражданина Вьетнама, который может быть связан с происшествием.

Пока что мотивы убийства остаются невыясненными, и следствие продолжается. 

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