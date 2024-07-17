Отдых в Турции подорожал вдвое? Путешественника шокировал рост цен

Кадр из видео

В описании к видео он отметил, что инфляция в Турции достигла 75 процентов, а также продемонстрировал, как изменились цены на одни и те же товары за 3 года.

"Три года назад я был в Стамбуле, и цены здесь были крайне низкими для большинства туристов. Но вот как изменились цены с тех пор. Гранатовый сок три года назад стоил 2 доллара, а сегодня - 4,7 доллара. Coca-cola три года назад стоила 0,5 доллара, а сегодня - 1,24 доллара. Печенье Oreo три года назад стоило 0,65 доллара, а сегодня - 2 доллара. Паста три года назад стоила 0,3 доллара, а сегодня - 0,75 доллара. Бургер три года назад стоил 1,85 доллара, а сегодня такой же - 8,6 доллара. Кофе три года назад стоил 1,6 доллара, а сегодня - 3,9 доллара. Обед из курицы три года назад стоил 2,8 доллара, а сегодня - 8,8 доллара", - рассказал блогер в ролике.

Он также поделился, что наибольшее годовое увеличение цен в Турции коснулось важных для туристов категорий. Например, жилье подорожало на 93 процента, образование - более чем на 100 процентов, кафе и рестораны - на 93 процента.

"Для местных с турецкой зарплатой это очень дорого, месяц заканчиваем с трудом", "Я был шокирован тем, что цены были выше, чем в некоторых американских местах!", "О боже, мы поехали в апреле, и все было очень дорого, даже такси было дороже, чем в Будапеште", "В Лондоне так же", "Братан, это очень хорошо, если судить по мировым ценам на инфляцию, в Австралии все пошло наперекосяк", - написали пользователи сети в комментариях.

Блогер также посетил места, где он был во время своего путешествия три года назад, и показал, насколько сильно изменились цены на одни и те же блюда. Его видео вызвало широкий резонанс среди зрителей, многие из которых также поделились своими наблюдениями о росте цен в Турции.

Путешественник задался вопросом, что же будет дальше с инфляцией в Турции и как это скажется на туристах и местных жителях в будущем.

Стамбул – мировая столица, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов. От темпа города захватывает дух, его жители будто никогда не спят. Атмосферные и разнообразные районы мегаполиса, узкие улицы, старинные здания, мечети, дворцы, башни и сливающийся с бескрайним небом Босфор собирают туристов со всего мира. Тем не менее из-за высокого уровня инфляции цены в городе сильно изменились. О том, почему теперь поездка в Турцию обходится почти как поездка в Европу подробнее - в материале.