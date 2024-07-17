Ужинал людьми, собаками и кошками: убийца устроился на работу в питомник

58-летний пермский людоед, который ужинал людьми, собаками и кошками, после выхода из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT .

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Серийный убийца Михаил Малышев начал питаться домашними питомцами, еще когда был подростком. По словам местных, юный Миша тогда приготовил суп из кошки и чуть не накормил им родных. Затем перешел на собак. В 34 года он встретил девушку, Инну Боровик, и сделал своей рабыней: не выпускал из дома, насиловал и откусил кончик носа, чтобы та боялась сбежать.

Именно Инна в 1999 году пригласила в квартиру Малышева первую жертву — студентку пермского ПТУ 16-летнюю Наталью. Ее убийца изнасиловал и убил. Из плоти совместно с Инной приготовил фарш, а остатки выкинул в Каму. Спустя год жертвой стал местный рабочий Антон. Малышев пригласил его к себе выпить и поесть шашлыков, а потом убил топором, расчленил и также приготовил фарш.

После этого убийства каннибала задержали. В его квартире обнаружили полный холодильник человечины и собачатины. В 2000 году пермскому людоеду удалось избежать пожизненного. Его отправили на 25 лет в колонию строгого режима в Чусовом. Там он работал на кухне и раздавал еду. Отмотав срок, Малышев вернулся в ту самую квартиру, где готовил из людей котлеты.

Как выяснил SHOT, сейчас 58-летний Михаил Малышев живет один. Изредка к нему заходит мать. По знакомству его взяли в местный приют для животных. Бывший зэк строит будки для собак, убирает территорию и нарезает для животных мясо. За это ему платят в основном просроченной едой.

Сам Малышев жалуется, что едва сводит концы с концами. Он мечтает работать охранником, ведь всю свою жизнь посвятил штангам и гирям — больше ничему не научился. Говорит, в 90-х начал барыжить спиртом, а дальше как в тумане. Уверяет, что сейчас трезвенник.

В приюте для животных на мужчину не жалуются. Как сообщили нам в МВД, экс-заключенный находится под административным надзором.

Его бывшая пленница, по словам экс-следователя Гульнары Абибулаевой, которая вела дело пермского людоеда, проживает там же, в Пермском крае. Она вышла замуж за полицейского.