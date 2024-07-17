Турист умер от укуса паука в прибрежном ресторане

В бразильском Морро-де-Сан-Паулу турист умер после укуса ядовитого паука, который спрятался в плетеном кресле прибрежного ресторана, передает Tengri Travel .

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По данным портала Мirror, турист по имени Винисиус с шестью приятелями пришел в ресторанчик, расположенный на берегу океана. Один из товарищей обратил внимание на кокон паука, спрятавшийся между прутьями плетеной мебели, и предупредил своих спутников. Однако Винисиус не придал этому значения, сел в кресло, занятое пауком, и был укушен.

На следующий день самочувствие мужчины резко ухудшилось – у него появились боли в груди, проблемы с дыханием, а место укуса почернело.

Врачи пять дней боролись за жизнь Винисиуса, однако токсичный яд паука оказался сильнее их манипуляций. На ноге пострадавшего начался некроз тканей, и вскоре он умер.

Владелец ресторана, в котором, предположительно, клиент получил смертельный укус, рассказал, что впервые за 20 лет работы сталкивается с подобным случаем. Сотрудники заведения изучают камеры видеонаблюдения, чтобы узнать, как и когда был укушен Винисиус.

Отмечается, что доподлинно неизвестно, какой именно паук укусил туриста, это могла быть коричневая вдова (Latrodectus geometricus) или бразильский странствующий паук. Оба эти вида являются крайне ядовитыми.

Ранее на нашествие каракуртов жаловались жители Актау. Ядовитых пауков они начали замечать в жилых домах и на пляжах.