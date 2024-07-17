Задержан племянник президента Кыргызстана

Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улан Жапаров задержан. Его подозревают в крупном мошенничестве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kg .

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Согласно информации, предоставленной Первомайским райсудом Бишкека, 21 июня суд удовлетворил ходатайство следователя ГУ ГКНБ по Бишкеку и постановил заключить Улана Жапарова под стражу до 19 августа.

По имеющимся данным, Жапаров был задержан Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ). Его подозревают в том, что он обещал назначение на должность полномочного представителя президента Кыргызстана в одной из областей и получил за это вознаграждение в размере более 100 тысяч долларов США. Обещание свое он не выполнил.

Напомним, сегодня также появилась информация о задержании родственника главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева. Его подозревают в мошенничестве.

Ранее стало известно о задержании жениха племянницы президента Кыргызстана Афтандила Сабырбекова по подозрению в распространении наркотиков. Суд арестовал его до 3 августа. Позже пресс-секретарь Садыра Жапарова прокомментировал арест жениха Лазат Нургожоевой. Он заявил, что, возможно, парень искал покровителей для своих криминальных дел.

Афтандил Сабырбеков стал известным после сделанного им предложения руки и сердца племяннице президента Кыргызстана на арендованном вертолете. После того как видео с события вызвало широкий общественный резонанс, Садыру Жапарову пришлось извиниться за расточительство будущего зятя.