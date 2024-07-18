Джо Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID в среду, что вынудило его отменить мероприятие в Лас-Вегасе и, вероятно, заставит находиться на самоизоляции в течение нескольких дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times .

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Издание приводит в материале заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, он вакцинирован и получил ранее бустерную прививку и у него сейчас легкие симптомы. Байден отправится из Лас-Вегаса в Делавэр, где будет находиться на самоизоляции.

"Белый дом будет регулярно предоставлять обновления о состоянии президента, пока он продолжает выполнять все обязанности своей должности в условиях изоляции", - добавила пресс-секретарь.

Если Байден продолжит получать положительные результаты тестов на следующей неделе или дольше, это может удержать его от участия в предвыборной кампании, говорится в материале.

Его доктор Кевин О'Коннор сообщил, что у президента в среду днем начались насморк, кашель и общее недомогание. Он пояснил, что Байдену провели экспресс-тест на COVID, так как он почувствовал себя плохо.

Напомним, национальный комитет Демократической партии США отложил на неделю планы по выдвижению кандидатуры Байдена на переизбрание в ходе виртуального голосования. Это связано с тем, что избиратели и многие высокопоставленные представители партии продолжают выражать недовольство по поводу того, что он возглавляет список кандидатов в преддверии общенациональных выборов.