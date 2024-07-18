Мужчина показал цены в американской больнице и вверг пользователей сети в шок

Пользователь Reddit показал прайс-лист, который он увидел в одной из больниц США . Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторов возмутили цены на услуги в американском медучреждении, передает Lenta.ru

Фото: Emily Elconin / Reuters

«Навестил приятеля в больнице в США. Мне так дико видеть список цен на стене в приемной», — написал автор поста. К публикации он прикрепил фотографию прейскуранта, из которого следует, что место в общей палате в медучреждении обойдется в 1806 долларов (примерно 159 тысяч рублей). За рентген грудной клетки пациенту придется заплатить 574 доллара (50 тысяч рублей), за ЭКГ — 469 долларов (41 тысяча рублей), а за анализ крови на глюкозу — 75 долларов (6 тысяч рублей).