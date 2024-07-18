Врач назвала дешевое средство от жары

Кефир является доступным и полезным напитком, который поможет пережить высокие температуры. Дешевое средство от жары россиянам назвала врач-эндокринолог Наталья Балашова , передает Pravda.Ru , сообщает Lenta.ru

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Эксперт отметила, что у кефира нет противопоказаний. «Исключение только для тех, кто не переносит повышенную кислотность, им вкус кефира не нравится», — заявила Балашова.

Врач добавила, что кефир полезен для здоровья благодаря живым кефирным грибкам. Она также напомнила, что свежий кефир не старше трех дней обладает послабляющим действием, а продукт с более длительным сроком хранения — скрепляющим. Балашова подчеркнула, что лучше всего пить обычные молочные продукты вместо обезжиренных альтернатив.

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